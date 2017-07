Blade Runner 2049 - Neuer Trailer mit Harrison Ford, Ryan Gosling & Jared Leto

Montag, 17. Juli 2017 um 15:30

Der neue Trailer zum Science-Fiction-Thriller Blade Runner 2049 zeigt in vielen neuen Szenen die beiden Blade Runners Ryan Gosling und Harrison Ford, und Jared Leto als Replikant-Macher Neander Wallace.

Ryan Gosling übernimmt in dem Sequel die Rolle des neuen Blade Runners Officer K. Die Story spielt rund 30 Jahre nach dem SciFi-Klassiker aus dem Jahr 1982. Der neue Blade Runner begibt sich auf die Sche nach seinem Vorgänger Rick Deckard (Harrison Ford), der im beim Aufdecken einer großen Verschwörung zur Seite steht.

In weiteren Rollen spielen Robin Wright (House of Cards), Mackenzie Davis (Der Marsianer), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Ana de Armas (War Dogs), Sylvia Hoeks (The Lake) David Dastmalchian (Prisoners) und Jared Leto (Suicide Squad) mit. Regie führt Denis Villeneuve (Arrival, Sicario), Ridley Scott ist als Produzent an Bord.

Blade Runner 2049 kommt am 5. Oktober 2017 in die deutschen Kinos.