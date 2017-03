Bulletstorm: Full Clip Edition - Launch-Trailer: Shooter erstmals in 4K & uncut

Freitag, 24. März 2017 um 14:58

Der Launch-Trailer zur Shooter-Neuauflage Bulletstorm: Full Clip Edition kündigt den Release am 7. April 2017 via Steam an. Erstmals kommt Bulletstorm dann komplett uncut auf den deutschen Markt. Die neue Version enthält überarbeitete Grafik und 4k-Support, alle DLCs und zusätzliche Inhalte wie einen Overkill-Modus mit allen Waffen und Skillshots, einen Horde-Modus für vier Spieler im Koop oder die neuen Echo-Challenges.

In Bulletstorm gibt es Extra-Punkte für den kreativen Einsatz von Waffen, der Umgebung und der Energy Leash beim Beseitigung von Gegnern. Dabei gibt es unzählige Arten, die Physik miteinzubeziehen. Je stylischer die »Skill Shots« ausfallen, umso höher der Score. Dabei geht es zum Teil sehr brutal zu, wie unser Gewaltvergleich: Cut gegen Uncut der Originalfassung zeigt.

