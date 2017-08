Call of Duty - Indie-Dokumentation erzählt die Erfolgsgeschichte des Ausnahme-Shooters

Mittwoch, 09. August 2017 um 17:42

Die unabhängige, nicht von Activision finanzierte Indie-Dokumentation »CODumentary« erzählt die 15-jährige Erfolgsgeschichte des Ausnahme-Shooters Call of Duty. In gut 90 Minuten beschäftigen sich die Filmemacher »mit dem meteoritenhaften Aufstieg zum globalen Blockbuster-Status« der berühmten FPS-Serie. Die Veröffentlichung erfolgt auf allen großen VOD-Plattformen und im Steam Store am 19. September 2017. Eine Version auf Disc soll ebenfalls nachgereicht werden. Vertrieben wird die Doku zum Triple-A-Blockbuster ausgerechnet vom Indie-Publisher Devolver Digital.