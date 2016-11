Call of Duty: Infinite Warfare - Ersteindruck: So gut ist die Solo-Kampagne

Freitag, 04. November 2016 um 16:00

Mit Call of Duty: Infinite Warfare geht's als Kommandant eines eigenen Raumschiffs ins Weltall. Wie sehr sich das Spielgefühl von den Vorgängern unterscheidet und was es sonst noch Neues in der Solo-Kampagne von Infinite Warfare gibt, besprechen Christian Fritz Schneider, Johannes Rohe und Tobias Veltin im Talk-Video.

» Modern Warfare Remastered im Test

» Grafikvergleich bei Candyland