Call of Duty: Infinite Warfare - Highlights aus dem Zombie-Park

Mittwoch, 22. Februar 2017 um 20:00

Zusammen mit zwei GameTube-Fans haben Fritz und Daniel Anfang Februar den Zombie-Koop-Modus von CoD: Infinite Warfare ausprobiert. Im Fazit erzählen die beiden, wie viel Spaß sie zusammen mit Joel und Markus im ersten Kapitel Zombies in Spaceland hatten - der zweite Teil zu Rave in the Redwoods folgt in Kürze.

Das zweite Kapitel des Zombie-Modus ist Teil des ersten DLC zu Call of Duty: Infinite Warfare, Sabotage. Der erweitert nicht nur die Untotenjagd um eine neue Location und fiese Bossgegner, sondern auch den Multiplayer um insgesamt vier Karten: Noir, Renaissance, Neon und Dominion. Letztere ist ein Remake der beliebten Map »Afghan« aus CoD: Modern Warfare 2.

Wer ein Fanpaket zu Call of Duty gewinnen will, hinterlässt einfach einen Kommentar unter diesem Video. Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Fanpaket. Die Ziehung erfolgt am 1. März, der Gewinner wird im Anschluss für die Adressdaten von uns informiert, damit wir ihm das Paket zuschicken können. Viel Glück!

