Call of Duty: Infinite Warfare - Testvideo: So gut funktioniert die Call-of-Duty-Formel im Weltall

Mittwoch, 09. November 2016 um 15:27

Wir haben Call of Duty: Infinite Warfare im Test und das dazugehörige Video zeigt die Stärken und Schwächen des Weltraum-Shooters auf. Ja Weltraum, denn diesmal ballern wir nicht zu auf der Erde, sondern auch in und um Raumstationen sowie den Monden und Planeten des Sonnensystems. Im Test zu CoD: Infinite Warfare vergeben wir nicht die höchste Wertung der Seriengeschichte, schlecht ist das neue Call of Duty deswegen noch lange nicht. So wirklich grandios halt leider auch nicht.



Im Video zeigen wir, warum die Solo-Kampagne sechs Stunden lang gut unterhält und welche Chancen sie sich entgehen lässt. Wir weisen auf, warum sich der Mehrspieler dieses Jahr eher wie »Dienst nach Plan« anfühlt und wieso der kooperative Zombie-Modus ein echtes Highlight darstellt.