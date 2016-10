Call of Duty: Modern Warfare - Original gegen Remaster im Grafik-Vergleich

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist eine technisch verbesserte Neuauflage des Shooters von 2007. Deren Entwicklung hat aber nicht erneut Infinity Ward übernommen sondern Raven Software. Der Titel enthält die komplette Singleplayer-Kampagne sowie zehn der 20 Multiplayer-Maps aus dem Original, darunter Crash, Backlot und Crossfire. Zu den Verbesserungen der Remastered-Version von Call of Duty 4 gehören zeitgemäße Texturen, Effekte und Animationen sowie ein überarbeiteter Sound. Die Handlung dreht sich um einen Bürgerkrieg in Russland sowie die Übernahme eines fiktiven arabischen Staates durch eine Terrororganisation. Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist Bestandteil der Legacy Editon von Call of Duty: Infinite Warfare.