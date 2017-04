Call of Duty: WW2 - Erster Gameplay-Trailer zum Weltkriegs-CoD

Mittwoch, 26. April 2017 um 19:00

In Call of Duty: WW2 besinnt sich Activisions Shooter-Reihe und bringt den Zweiten Weltkrieg zurück - und das mit einem Knall. Das lässt sich bereits an den ersten, schnell geschnittenen Szenen des Gameplay-Trailers erahnen. Auf einem Preview-Event haben wir bereits jede Menge Details über den Singleplayer erfahren.

In der Story-Kampagne von Call of Duty: WW2 erleben wir das Schicksal von Red Daniels, einem Rekruten der amerikanischen 1st Infantry Division. Mit seiner Einheit, zu der auch sein bester Kumpel Zussman gehört, erlebt der junge Soldat die Landung am Omaha Beach, kämpft sich durch die Normandie, nimmt an der Befreiung von Paris teil und erobert schließlich die deutsche Großstadt Aachen.

Wie in den Vorgängern Advanced Warfare und Infinite Warfare begegnen wir im Spiel einem Hollywood-Star. Schauspieler Josh Duhamel soll als Soldat unseres Squads aber keine so präsente Rolle einnehmen, wie Kevin Spacey oder Kit Harington. Stattdessen stehen die Aktionen der gewöhnlichen Soldaten im Fokus.

