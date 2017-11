Call of Duty: WW2 - Sprachvergleich-Video: Deutsche & englische Version im Check

Donnerstag, 02. November 2017 um 18:00

Call of Duty: World War 2 erscheint am 3. November für PC, PS4 und Xbox One. Wir zeigen im Video einige Dialogszenen aus frühen Missionen der Singleplayer-Kampagne - einmal im englischen Original und einmal in der deutsch synchronisierten Fassung.

Die ist weitestgehend gelungen, allerdings geht in der deutschen Fassung die Sprachbarriere zwischen US- und deutschen Soldaten verloren, da einfach alle Charaktere deutsch sprechen – was der Atmosphäre ein wenig schadet.

Auf PS4 und Xbox One sind auf der Spieldisc sowohl die deutsche als auch englische Sprachausgabe enthalten, ändern kann man diese aber nur durch das Umstellen der Konsolensprache. Zudem kann man nicht Sprache und Untertitel gemischt kombinieren, Englische Tonspur und deutsche Untertitel sind so also nicht möglich.

Die in Deutschland verkaufte Version von Call of Duty enthält keine verfassungsfeindlichen Symbole, der Gewaltgrad im Spiel ist aber gleich mit der internationalen Version.