Call of Duty: WW2 - Test-Version im Video: Was liefert der Weltkriegs-Shooter?

Donnerstag, 02. November 2017 um 15:30

Während das Test-Embargo für Call of Duty: WW2 erst am Releasetag, also am 3.11. abläuft, zeigen wir in diesem Video schon Gameplay aus der Testversion für die PS4 und GameStar-Redakteur Johannes Rohe erklärt, was uns in der Singleplayer-Kampagne, im Multiplayer und im Zombie-Modus erwartet.

Johannes konnte die Testversion bereits auf einem Event in London durchspielen, wir warten mit dem Testartikel und der Wertung aber noch ab, bis wir den Multiplayer unter normalen Bedingungen spielen können und die PC-Version über Steam freigeschaltet wird.

Trotzdem können wir aber schon jetzt viele Details zu Call of Duty: WW2 verraten und deshalb auch an dieser Stelle eine Spoiler-Warnung. Im Video tauchen Szenen aus den ersten sechs Leveln der Story-Kampagne, aus dem Mutliplayer, War- und Zombie-Modus auf. Außerdem gibt es Infos zu Umfang, Levelinhalten und der deutschen Version und ihren Anpassungen.

Neu: Was ist der neue War-Modus?