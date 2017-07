Citadel: Forged with Fire - Ankündigungstrailer zeigt Mischung aus Harry Potter, BioShock & Skyrim

Mittwoch, 12. Juli 2017 um 12:00

Frisch angekündigt lässt Citadel: Forged with Fire die Herzen von Fantasy-RPG-Fans höher schlagen. Der Ankündigungstrailer des neuen Spiels von Blue Isle Studios präsentiert eine Mischung aus Skyrim und Harry Potter mit einer Prise BioShock und zeigt ein Online-Spiel, in dem sich alles nur um Magie dreht.

Citadel: Forged with Fire soll sowohl für PC als auch für PS4 und Xbox One erscheinen. Die Konsolen-Versionen erscheinen etwas später, der Early Access der PC-Fassung startet bereits am 26. Juli 2017. Erscheinen soll Citadel Anfang 2018.