CoD: Black Ops 3 - Zombie Chronicles-Trailer mit Gameplay zu den neuen Maps

Freitag, 12. Mai 2017 um 13:30

Mit Zombie Chronicles steht die nächste Erweiterung für Call of Duty: Black Ops 3 in den Startlöchern, die uns auf den neu aufgelegten Maps klassischer Serienableger Untote zurück in den Boden stampfen lässt. Ein neuer Gameplay-Trailer stimmt uns auf den baldigen Release des DLCs ein und zeigt uns die neuen alten Maps wie Kino der Untoten, Shangri-la und Moon genauer.

Call of Duty: Black Ops3: Zombie Chronicles erscheint am 16. Mai 2017 für die PS4. Xbox One- und PC-Spieler müssen wie gewohnt einen Monat auf den DLC warten. Die Erweiterung wird mit einem Preis von rund 30 Euro aufschlagen. Beim Kauf gibt's die Ingame-Items 20 Phiolen flüssiges Divinium, zwei "brandheue verrückte Kaugummis" und fünf Pack-A-Punch-Waffentarnungen obendrauf.