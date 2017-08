CoD: WW2 - Ingame-Trailer zeigt das Multiplayer-Hauptquartier

Mittwoch, 23. August 2017 um 11:45

Ein neuer Trailer stellt das Hauptquartier im Multiplayer von Call of Duty: WW2 vor. Das dient nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als sozialer Knotenpunkt: So sind 1-vs-1-Gefechte in einer Duell-Grube ebenso möglich wie spezielle Events. Beispielsweise ein Luftangriff, bei dem man das HQ dann über Luftabwehrgeschütze verteidigen muss. Oder man sieht sich ganz friedlich CoD-E-Sport-Events im virtuellen Kino an.

Wer CoD: WW2 vorbestellt, erhält ab dem 25. August (zuerst auf der PS4) Zugang zur Closed Beta. Alle anderen können ab dem 3. November spielen.