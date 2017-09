Code Vein - Storytrailer erklärt die düstere Spielwelt

Sonntag, 24. September 2017 um 11:30

Auf der Tokyo Game Show 2017 (TGS) hat Namco Bandai einen Trailer zu Code Vein veröffentlicht, der ein bisschen auf die Hintergrundgeschichte des »Vampir-Dark-Souls« eingeht und erklärt, was in der Spielwelt geschehen ist. Der Storytrailer zeigt zwei Charaktere, die gegen »die Queen« zu kämpfen scheinen. Sie war bereits in anderen Videos erwähnt worden.

Und als wären riesige Bosse nicht schon genug Arbeit, müssen sich unsere Helden auch noch mit Blutknappheit herumschlagen: In der postapokalyptischen Welt von Code Vein spielen wir einen Wiedergänger, der auf Blutperlen angewiesen ist. Von denen gibt es aber nicht genug... Und wenn ein solcher Revenent nicht genug Blut bekommt, wird er zu einem »Lost«.

Code Vein ist ein Action-Rollenspiel von den Machern der God Eater-Reihe. Nach einer katastrophalen geologischen Anomalie ist die Welt, wie wir sie kennen, in sich zusammengestürzt. Das Action-RPG erscheint 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt.