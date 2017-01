Conan Exiles - Cinematic Trailer führt in die barbarische Welt des Open-World-Spiels ein

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 16:41

Der offizielle Cinematic-Trailer zum bevorstehenden Launch des Open-World-Survivalspiels Conan Exiles will die Atmosphäre der wilden und barbarischen offenen Welt einfagen, in der die Spieler überleben, bauen und herrschen müssen. Der Vorabzugang zu Conan Exiles für PC beginnt am 31. Januar 2017, die Xbox One-Vorschau erscheint laut Hersteller dann im Frühjahr 2017. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Spiel dann auch für PlayStation 4 erscheinen.