Conan Exiles - Entwickler-Video erklärt Bauen, Crafting und Zerstören

Freitag, 06. Januar 2017 um 14:35

Conan Exiles startet am 31. Januar 2017 auf dem PC in die Early-Access-Phase. Im Frühjahr folgt dann die Aufnahme in das Game-Preview-Programm der Xbox One. So langsam ist es also an der Zeit für die Entwickler, weitere Details zu den Inhalten und Features des Suvivalspiels zu verraten.

Und das machen sie anhand regelmäßig erscheinender Entwickler-Videos. In der jüngsten Video-Produktion dieser Art geht es um das Bauen von Gebäuden und Städten, das Anbringen von Dekorationen, das Crafting-System und natürlich um die Zerstörung solcher Strukturen.

Und das alles hat einen hohen Stellenwert: Anders als in Age of Conan geht es in Conan Exiles neben dem Kampf auch um das Sammeln von Ressourcen und den Bau von Häusern und Siedlungen. Die sind wichtig als Basis, Ausgangspunkt und Schutz vor Feinden - und Letztere treten unter Umständen auch in der Form riesiger Götzenbilder oder Monster auf.

