Conan Exiles - Entwickler-Video zeigt Sklavenhaltung und »Wheel of Pain«

Funcom widmet sich in einem weiteren Entwickler-Video einmal mehr besonderen Features und Inhalten seines kommenden Online-Spiels Conan Exiles. Diesmal im Fokus: Das Kampfsystem, die verschiedenen Möglichkeiten bei kämpferischen Auseinandersetzungen und natürlich die Steuerung von zerstörerischen und übermächtigen Götter-Avataren.

Auch das sogenannte »Wheel of Pain« wird thematisch behandelt. In Conan Exiles wird es nämlich möglich sein, unschuldige Nicht-Spieler-Charaktere in der offenen Spielwelt einzufangen, in die eigene Basis zu verschleppen und dort an besagtem Folterinstrument gefügig zu machen.

Conan Exiles startet am 31. Januar 2017 in die Early-Access-Phase - zumindest auf dem PC. Die Aufnahme des Titels in das entsprechende Game-Preview-Programm der Xbox One folgt im Frühjahr. Die finale Spielversion erscheint dann auch für die PlayStation 4.

