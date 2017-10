Constantine - Trailer wirft ersten Blick auf die neue düstere DC-Animationsserie

Donnerstag, 19. Oktober 2017 um 08:37

Constantine ist zurück: Der beliebte Superheld aus den DC Comics geht bald mit einer neuen Serie auf dem US-Sender CW an den Start - doch diesmal als Animationsserie.

Der erste Trailer wirft schon jetzt einen ersten Blick auf die düstere Animationsserie, in der Matt Ryan, Star der gleichnamigen TV-Serie aus dem Jahr 2015, erneut dem Titelheld John Constantine seine Stimme leihen wird.

Darin nimmt Detektiv John Constantine den Kampf gegen Dämonen und dunkle Mächte aus dem Jenseits wieder auf. An seiner Seite gibt es auch ein Wiedersehen mit Chas, Hellseherin Zed und Engel Manny.

Während die Serie Constantine nach nur einer Staffel wieder eingestellt wurde, zeigen sich die Macher David S. Goyer (Dark Knight-Trilogie, Batman v. Superman) und Daniel Cerone (Dexter) nun für die gleichnamige Animationsserie verantwortlich. Produziert wird sie von Greg Berlanti (The Flash, Arrow, Supergirl).

Die Serie geht in Kürze auf CW Seed an den Start, den VoD-Dienst des US-Senders The CW. Ein genauer Starttermin wird noch bekannt gegeben. Ob und wann sie auch in Deutschland gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.