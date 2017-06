Cuphead - E3-Trailer gibt Release-Termin des Comic-Jump&Runs bekannt

Sonntag, 11. Juni 2017 um 09:00

Cuphead ist ein 2D-Plattformer in charmanter 40er-Jahre-Comicgrafik. In dem Jump&Run springen wir mit zwei Figuren durch etliche Bosskämpfe. Die beiden Helden erinnern dabei stark an Mickey Mouse - statt mit einem Kopf mit großen Mause-Ohren sind die beiden allerdings mit einer Teetasse als Haupt ausgestattet.

Im E3-Trailer wird auch der finale Release-Termin von Cuphead verraten: der 29. September 2017.