Cuphead - Gameplay & Fazit zur Gamescom-Demo: Nach ewiger Entwicklung endlich gut?

Donnerstag, 24. August 2017 um 16:09

Cuphead geistert von einer Messe-Präsentation zur nächsten und ist deshalb auch auf der Gamescom 2017. Doch im September soll das Jump & Run endlich veröffentlicht werden. Aber ist das Spiel nach der langen Entwicklungszeit überhaupt gut und warum hat das eigentlich so lange gedauert?

Diese Fragen beantwortet unser Redakteur Philipp Elsner im Interview auf dem Gamecom Camp in unserem #gamestarcampt-Studio. Philipp hat auch neues Gameplay aus der Gamscom-Demo mitgebracht, die man auch im Koop spielen konnte. Und was die Spielszenen auch zeigen: Am unverwechselbaren Grafikstil von Cuphead hat sich in den letzten Jahren nichts geändert, denn die Macher orientieren sich an den US-Zichentrichfilmen der 1930er und 1940er Jahren.

Cuphead soll am 29. September 2017 für PC und Xbox One als Downloadspiel veröffentlicht werden.