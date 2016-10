Dark Souls 3: Ashes of Ariandel DLC - Guide: Wie kommt man in den DLC?

24.10.2016 98 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der erste Story-DLC zu Dark Souls 3 entführt den Spieler in die gemalte Welt von Ariandel. Aber wie kommt man da überhaupt hin? Die Anleitung im Tipps-Video zeigt, wo From Software den Eingang zum Addon versteckt hat.

Der Zugang zum DLC ist das zweite Leuchtfeuer in der Kathedrale des Abgrunds, die Kappele der Läuterung. Da kniet nachdem ihr den DLC installiert habt ein neuer NPC. Sprecht den an und akzeptiert sein Angebot. Schon seid ihr in der Gemalten Welt von Ariandel



Wenn der NPC nicht da sein sollte, habt ihr möglicherweise noch nicht weit genug im Hauptspiel gespielt. Denn dafür müsst ihr den Boss, bzw die Bosse Diakone des Abgrunds, bzw. Decons of the Deep in der Kathedrale des Abgrunds besiegt haben. Wenn ihr die besiegt – (Tipp: Immer den mit dem roten Leuchten kloppen) droppt der Boss einen Gegenstand: Eine kleine Puppe.

Mit dem kehrt ihr jetzt zum Feuer zurück und der NPC sollte da sein. Ansonsten nochmal probieren hin und her zu warpen. Viel Spaß mit dem DLC!