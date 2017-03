Dark Souls 3 - The Ringed City Launch Trailer

Freitag, 24. März 2017 um 14:55

The Ringed City ist der zweite und abschließende DLC für Dark Souls 3. Der Launch Trailer, der kurz vor dem Release am 28. März 2017 veröffentlicht wurde, gibt Spielern bereits einen guten Eindruck der düsteren Stimmung, die sie in der Erweiterung erwartet.

Zwischen skurril verzerrten Gebäuden stellen sich Spieler finsteren Kreaturen, die wie üblich kurzen Prozess mit unvorsichtigen Abenteurern machen. Wie gnadenlos der letzte Dark-Souls-DLC wird, haben wir bereits beim Anspielen erlebt.