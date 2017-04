Dark Souls 3 - Trailer verrät: Was ist die Fire-Fades-Edition?

Samstag, 22. April 2017 um 13:44

Was ist die Dark Souls 3: The Fire Fades Edition? Diese Frage beantwortet Publisher Bandai Namco mit einem Trailer, der Szenen aus dem Hauptspiel Dark Souls 3 und den beiden DLC-Erweiterungen Ashes of Ariandel und The Ringed City zeigt. Die Fire Fades Edition ist nämlich die neue Game-of-the-Year-Fassung des Action-Rollenspiels, die für PC rund 50 Euro und für PS4 und Xbox One je 60 Euro kostet.

Die Dark Souls 3: The Fire Fades Edition gibt es aber vorerst nur als Retail-Fassung, also im Einzelhandel oder zur Bestellung. Sie bietet aber auch einen deutlich besseres Angebot, als der Einzelkauf von Hauptspiel und Season Pass, egal ob auf PC oder Konsolen.

