Dark - Trailer zur neuen Mystery-Serie auf Netflix

Die neue vielversprechende deutsche Mystery-Serie Dark auf Netflix kommt im ersten Trailer recht düster daher. Im Mittelpunkt steht die fiebrige Suche nach einem vermissten Kind. Doch während der Ermittlungen tun sich Abgründe auf und schockierende Geheimnisse einer Kleinstadt kommen zutage.

Hinter der Serie steht Regisseur und Autor Baran bo Odar, bekannt für seinen Hacker-Film »Who Am I - Kein System ist sicher« mit Elyas M'Barek. Zur Besetzung gehören Stephan Kampwirth (Who Am I), Mark Waschke (Habermann), Sebastian Rudolph (Stalingrad), Karoline Eichhorn (Der Sandmann), Anna König (Ku'damm 56) und Jördis Triebel (Ich und Kaminski).

Die Mystery-Serie Dark geht im Winter 2017 auf Netflix an den Start. Noch steht kein konkreter Starttermin fest.