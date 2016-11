Darksiders: Warmastered Edition - Erster Ingame-Trailer zur neuen HD-Grafik

Donnerstag, 17. November 2016 um 12:26

Kurz vor dem Release von Darksiders: Warmastered Edition gibt es die ersten Videoszenen aus der Neuauflage des ersten Darksiders für als Remastered Version für PC, Wii U, Xbox One und PS4. Während die Fassung für PS4, PS4 Pro und Xbox One am 22. November 2016 kommt, folgt die PC-Version am 29.11., die Wii-U-Version hat hingegen noch keinen genauen Termin.

Die Darksiders: Warmastered Edition bringt neben 4K- bzw. 1080p-Auflösung auch höher aufgelöste Texturen und verbesserte Schatten sowie Postprocessing-Effekte. Für PC, PS4 und Xbox One sind außerdem 60 FPS angekündigt, während die Fassung für Wii U nur 30 Bilder pro Sekunde unterstützen wird.

Inhaltlich gibt es hingegen keine Neuerungen zum ursprünglichen Darksiders. Aber als Vorbereitung für ein mögliches Darksiders 3, ist die Neuauflage wahrscheinlich auch für Kenner des Originals spannend.