DayZ Standalone - Gameplay-Video zeigt neue Charakter-Animationen

Mittwoch, 23. November 2016 um 11:10

Bohemia Interactive gibt in einem neuen Gameplay-Video Einblick in die aktuellen Verbesserungen an den Charakter-Animationen in DayZ. Auch die Kamera nimmt nun eine neue Position ein, so dass sich die Darstellung des Spielgeschehens flüssiger und natürlicher anfühlt.

Zu sehen ist unter anderem die Möglichkeit, Animationen direkt abzubrechen. Das soll Spielern mehr Freiheit und eine größere Kontrolle über die eigene Spielfigur geben.

Außerdem schauen sich die Charaktere nun anders in der Umgebung um. Wann diese Neuerungen in das Spiel implementiert werden, ist bisher aber noch unklar