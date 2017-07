Dead Alliance - Gameplay-Szenen im Open-Beta-Trailer

Freitag, 28. Juli 2017 um 11:54

Der Trailer zum Open-Beta-Start von Dead Alliance stellt die wichtigsten Features anhand von einigen Gameplay-Szenen vor.

Dead Alliance ist ein Zombie-Shooter in einer postapokalyptischen Welt, der aus dem Titel Moving Hazard hervorgegangen ist. Darin kämpft man in 4-gegen-4 Modi wie »Team Deathmatch«, »Free for All«, »King of the Hill« und »Capture and Hold« gegen andere Spieler. Außerdem gibt es einen Survival-Modus, in dem man alleine unterwegs ist. Die Besonderheit des Spiels sind so genannte »zMods«, mit denen man NPC-Zombies für das eigene Team gewinnt und gegen seine Feinde einsetzen kann.

Die Open-Beta läuft vom 27. bis zum 31. Juli 2017. Der Release von Dead Alliance ist für den 29. August geplant.