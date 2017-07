Dead Alliance - Trailer zur offenen Beta des Zombie-Shooters von den Freitag der 13.-Machern

Donnerstag, 27. Juli 2017 um 17:10

Mit Dead Alliance steht das neue Projekt der Freitag der 13.-Macher IllFonic in den Startlöchern. Einen Monat vor dem Release erhalten wir die Gelegenheit, den Multiplayer-Modus des Zombie-Shooters im Rahmen einer Open Beta auf PS4, Xbox One und den PC auszutesten. Passend zum Start der Testphase gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, der uns die PS4-Version des Spiels zeigt.

Die Open Beta zu Dead Alliance startet am 27. Juli 2017 und endet am 31. Juli 2017. Ausprobieren dürfen wir die drei Modi Team Deathmatch, King of the Hill und den von MOBAs inspirierten Attrition-Modus. Drei verschiedene Zombie-verseuchte Maps stehen uns dabei zur Auswahl.

Dead Alliance erscheint am 29. August 2017 für PS4, Xbox One und den PC.