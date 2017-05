Dead by Daylight - Trailer stellt »The Doctor« als neuen Killer vor

Donnerstag, 11. Mai 2017 um 14:02

Das Horrorspiel Dead by Daylight bekommt einen neuen Antagonisten: Im Zuge des »Spark of Madness«-DLCs geht demnächst »The Doctor« auf die Jagd nach unschuldigen Opfern.

Die inhaltliche Erweiterung erscheint am 11. Mai 2017 und wird jetzt in einem neuen Trailer vorgestellt. Neben dem wahrlich verschreckenden Doktor als neuem Killer gibt es mit Feng Min auch eine neue Überlebende. Außerdem kann mit dem DLC in einer weiteren Umgebung gespielt werden: Die Map Léry’s Memorial Institute ist ebenfalls mit dabei.

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel. Gespielt für vier gegen einen: Vier Gejagte werden von einem Serienkiller verfolgt. Der Angreifer spielt aus der First-Person-Ansicht und ist deutlich stärker als seine Opfer. Außerdem besitzt er verschiedene Spezialfähigkeiten. Die Gejagten verfügen aufgrund der Third-Person-Perspektive jedoch über mehr Übersicht.

