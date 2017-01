Dead Rising 4 - Grafik-Vergleich: PC gegen Xbox One

Dienstag, 31. Januar 2017 um 13:08

Frank West kehrt mit Dead Rising 4 auf PC und Xbox One zurück. Wir vergleichen die Grafik auf dem PC bei mittleren und sehr hohen Grafik-Details mit der Xbox One Version. Die Grafik-Voreinstellung »sehr hoch« ist gleichzeitig die maximale im Spiel einstellbare Grafik. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos.

Dead Rising 4 ist seit dem 6. Dezember erhältlich, in Deutschland erscheint Dead Rising 4 am 31. Januar 2016 ungeschnitten mit USK 18 Einstufung für Windows 10 und Xbox One.

Wir haben im Video einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 1080 benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.