Deep Rock Galactic - Fazit-Video zur Early-Access-Version: tolles Gameplay, fiese Community

Dienstag, 13. März 2018 um 11:46

Mit Deep Rock Galactic haben die Entwickler von Ghost Ship Games einen interessanten Genre-Mix veröffentlicht. Denn darin gräbt man sich in bunter Borderlands-Optik durch prozedurale Minecraft-Berge und ballert dabei wie in Left-4-Dead im Koop Gegnerhorden über den Haufen. Das macht schon in der Early-Access-Fassung großen Spaß, wird aber leider viel zu oft durch unfaire Mitspieler sabotiert.

Im Video zeigen wir die drei Hauptaktivitäten Mineralienabbau, Gegner-Eliminierung und Bohrer-Verteidigung, die sich im Spiel auf fünf (ähnliche) Missionsarten aufteilen. Hier kann das Team aus vier tollkühnen Zwergen-Bergarbeitern nur bestehen, wenn sie zusammenarbeiten und die besonderen Klassenfähigkeiten von Scout, Gunner, Engineer und Driller gekonnt ausspielen.

Deep Rock Galactic ist auf Steam im Early Access und im Windows Store (für Windows 10 und Xbox One) als Game Preview erhältlich. Die Steam- und Windows-Store-Version sind allerdings nicht zueinander kompatibel.

Deep Rock Galactic: Koop-Zwerge graben sich in die Herzen der Spieler