Deep Rock Galactic - Trailer: Koop-Shooter kommt im Early-Access sofort gut an

Mittwoch, 28. Februar 2018 um 15:16

Deep Rock Galactic ist gerade erst in den Early Access gestartet und kommt bei den Spielern auf Steam bereits sehr gut an. Sonderlich überraschend ist das nicht, denn der 4-Spieler-Koop-Shooter war schon in den geschlossenen Betas ein großer Spaß. Auch auf der Xbox One ist das Spiel bereits über das Preview-Programm zu haben.

Worum geht's? Vier Zwerge sind auf intergalaktischer Abbau-Tour und suchen in Höhlen nach wertvollen Ressourcen. Jeder Charakter nutzt dabei unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten, um sich gegen die von Weltraum-Insekten versuchten, zufällig erstellten Low-Polygon-Level zu kämpfen.

Deep Rock Galactic soll ein bis zwei Jahre im Early Access bleiben und kostet derzeit 23 Euro. Mehr Details zum Inhalt der Early-Access-Version gibt es auf Steam. Wie das Spiel aktuell aussieht zeigt dieser Trailer mit vielen Gameplay-Szenen und ein paar der Sprüche, mit denen die Zwerge regelmäßig das Geschehen kommentieren.