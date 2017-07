Der Dunkle Turm - Kurz-Clip voller Easter Eggs

Mittwoch, 26. Juli 2017 um 17:00

»Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste, und der Revolvermann folgte ihm.« Stephen King ist wirklich kein Autor, dem man zu wenige Geschichten vorwerfen kann, aber Der Dunkle Turm ist sicherlich sein größtes Werk.

Weil die Welten um den namensgebenden Turm so gewaltig sind, hat es lange gedauert, bis der Stoff fürs Kino adaptiert wurde – am 10. August ist es endlich soweit und wir können dem Revolvermann auf seiner Jagd nach dem Mann in Schwarz folgen!

Im Easter-Egg-Clip zu Der Dunkle Turm wird klar, wie sehr sowohl Buchreihe als auch Film mit dem Rest von Kings Universum verwoben sind.

Der Dunkle Turm kommt am 10. August in die Kinos. Idris Elba spielt Revolvermann Roland Deschain, während Matthew McConaughey seinen Gegenspieler in Schwarz gibt.