Der Marsianer VR - Sci-Fi-Film mit Matt Damon kommt als PlayStation VR-Erlebnis

Montag, 14. November 2016 um 10:34

Blockbuster mit dem Thema Science Fiction feiern in den letzten Jahren eine regelrechte Renaissance: Filme wie Gravity, Interstellar oder auch Der Marsianer sind Beweis für Hollywoods Sci-Fi-Faszination. Da nimmt es nicht Wunder, dass Der Marsianer nach dem Erfolg an den Kinokassen nun auch für Virtual Reality adaptiert wird.

Wir schlüpfen in die Rolle von Mark Watney, der als galaktischer Robinson Crusoe allein auf dem Mars gestrandet ist und nun einen Weg zurück auf die Erde finden muss. Entwickelt wird die VR Experience von 20th Century Fox in Kooperation mit Regisseur Ridley Scott und Rombert Stromberg, der auch mit seiner The Virtual Reality Company eng mit Filmschaffenden wie Steven Spielberg zusammenarbeitet.

Der Marsianer für PlayStation VR erscheint bereits im November und gibt uns die Gelegenheit, unmittelbar über die Oberfläche des roten Planeten zu streifen. Das VR-Erlebnis soll etwa 20 bis 30 Minuten dauern und wird komplett in Echtzeit gerendert. Im obigen Trailer könnt ihr erste Gameplay-Szenen bestaunen.