Destiny 2 - 9 Minuten Gameplay: So beginnt der Shooter

Donnerstag, 18. Mai 2017 um 21:00

So beginnt Destiny 2. In einer etwas verkürzten Fassung zeigt dieser Stream-Mitschnitt die ersten Gameplay-Momente des Bungie-Shooters. Das Material wurde im Rahmen des Reveals am 18.5. im Stream gezeigt. Wir sehen den Start des Spiels und das Ende der letzten Stadt der Menschheit, Social-Hub des ersten Destiny-Spiels. Die Verbindung zum Reisenden wird gekappt, als die Kabale die Erde angreift.

Wie wir im Video sehen, kämpfen die Hüter gegen die Invasion und dabei gelangt der Spieler sogar auf eines der Raumschiffe. Doch am Ende müssen sich die Guardians dem Anführer der Kabale geschlagen geben. Der heißt Ghaul und ist am Ende des Gameplay-Videos auch kurz zu sehen. Er sieht sich als wahrer Auserwählter und er meint, nur er hätte das Licht und die Macht des Reisenden verdient. Deshalb greift er die Hüter an.

