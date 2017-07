Destiny 2 - Beta-Fazit: Bieten Strike und Story-Mission genug Neuerungen?

Donnerstag, 20. Juli 2017 um 13:40

In der Beta-Version von Destiny 2 für PS4, Xbox One (und später auch PC) ist neben der Story-Mission »Heimkehr« und den zwei PvP-Gefechten der erste Strike »Die verdrehte Säule« spielbar. In dem Einsatz für drei Spieler gehen die Guardians mysteriösen Bohrungsarbeiten der Roten Legion auf den Grund und entdecken dabei eine neue Vex-Bedrohung.

Julius Busch und Michael Obermeier besprechen im Video Story-Einsatz und Strike und erklären die Neuerungen bei den Charakterklassen Titan und Warlock sowie deren Sub-Klassen.

Aber begeistert diese Beta-Version Destiny-Fans? Bringt sie neue Spieler ins Shooter-Universum? Oder zeigt Bungie bisher zu wenig echte Neuerungen?

Guide: Alle Fähigkeiten, Klassen und Subklassen in der Destiny 2 Beta