Destiny 2: Curse of Osiris - Ankündigungstrailer zur Erweiterung zeigt eine neue Bedrohung

Sony bringt in den nächsten Monaten zwei Erweiterungen zum Multiplayer-Shooter Destiny 2 auf den Markt. Curse of Osiris erscheint bereitsam 5. Dezember 2017 und schickt uns und unsere Hüter in den Kampf gegen eine neue außerirdische Bedrohung. Der zweite DLC, der noch keinen Namen trägt, erscheint bereits im Frühjahr 2018.