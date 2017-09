Destiny 2 - Gameplay-Trailer stellt die verlorenen Sektoren vor

Dienstag, 05. September 2017 um 09:24

Die sogenannten »Lost Sectors« sind versteckte Dungeons in der Open World von Destiny 2. Wer die Augen offen hält, kann über Risse in der Wand oder versteckte Höhlen in riesige neue Gebiete vorstoßen und in den verlorenen Sektoren haufenweise wertvolles Loot aufspüren.

Auch die Abenteuer genannten Nebenmissionen und der NPC Devrim Kay wurden bereits in Trailern vorgestellt. Dimi konnte die European Dead Zone (EDZ), das neue Erdgebiet in Destiny 2 bereits spielen und von seinen Erfahrungen mit der Open World berichten.

Destiny 2 erscheint am 6. Dezember für die PS4 und Xbox One und am 24. Oktober für den PC.