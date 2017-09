Destiny 2 - Gameplay-Trailer zeigt die Adventures

Montag, 04. September 2017 um 10:50

Willkommen in der Europäischen Todeszone, einer der neuen Open Worlds in Destiny 2. In diesen offenen Bereichen können wir frei herumlaufen, andere Spieler treffen und Haupt- und Nebenmissionen absolvieren. Dieser Trailer zeigt eine der neuen Aktivitäten, die Adventures.

Solche Abenteuer sind kurze Nebenquests in der offenen Spielwelt, die uns mehr über das Destiny-Universum und seine Geschichte verraten.

Schon vor dem Release konnte Dimi Destiny 2 ausgiebig anspielen und hat in einem eigenen Video sein erstes Urteil über die Open World in Destiny 2, die Missionen und Aktivitäten gefällt.

Die Konsolenversion von Destiny 2 erscheint auf PS4 und Xbox One am 6. September 2017. Dagegen lässt der PC-Release von Destiny 2 noch bis zum 24. Oktober auf sich warten. Die ersten Eindrücke aus der Beta lassen dafür auf eine sehr gelungenen Portierung hoffen.