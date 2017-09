Destiny 2 - Live-Action-Trailer aus Japan zeigt, worum es eigentlich geht

Mittwoch, 06. September 2017 um 14:53

Kein Geballer, keine Zauber: Kernfeature von Destiny 2 ist die soziale Interaktion mit Tänzen und Co.! Das weiß jeder Spieler des Vorgängers und wird von PlayStation Japan im Trailer zum Konsolen-Launch von Destiny 2 eindrücklich unter Beweis gestellt.

Hier feiern Warlock, Titan und Hunter gemeinsam den Start des Multiplayer-Shooters. Am Ende gibt es dann doch noch ein paar Spielszenen und einen Hinweis auf die Inhalte von Destiny 2, die neben Tänzen doch noch zur Verfügung stehen: Singleplayer und Multiplayer, kooperatives PvE oder kompetitives PvP: Jeder so wie er mag. Und wer will, der bleibt einfach im sozialen Hub und tanzt den ganzen Tag.

Destiny 2 is ab dem 06. September 2017 für Xbox One und PS4 verfügbar, der PC-Release ist am 24. Oktober 2017.