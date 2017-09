Destiny 2: Orpheuss-Rigg - Video: Warum jeder Jäger diese Stiefel haben will

Montag, 11. September 2017 um 17:50

In Destiny 2 macht ein neuer exotischer Gegenstand für Jäger die Runde. Die Stiefel "Orpheuss-Rigg" können zufällig aus einem exotischen Engramm gewonnen werden. Herausragend sind gar nicht unbedingt die Werte des Gegenstands sondern der exotische Effekt.

Unheimliche Pfeile

Im Tooltipp des Items lesen wir: "Bietet Fähigkeiten-Energie für jeden durch Schattenschusss-Anker gebundenen Feind."

Hierzu nutzen wir den Fokus Nachtpirscher, der einen Pfeil als Super-Fähigkeit verschießen kann. Dieser Pfeil bindet Gegner in einem bestimmte Umkreis an sich, betäubt und lähmt sie.

Für jeden angebundenen Gegner bekommen wir mit diesen Stiefeln also Super-Energie zurück. So füllt sich die Energieleiste also augenblicklich und der Pfeil ist wieder einsatzbereit. Weiterin wird auch die Granantenfähigkeit, der Nahkampf-Angriff und die Klassenfähigkeit aufgeladen. Vorsicht: der Effekt funktioniert bei einer Gegnergruppe jeweils nur einmal.

Unterstützung vom Experten

Michael Neubauer aka "Nero" vom Destiny-Kanal Venero TV hat dieses Guide-Video für GameStar und GamePro erstellt.

Auf seinem Youtube-Kanal findet ihr viele weitere Destiny Videos, die euch beim Leveln oder Ausrüsten helfen.

