Destiny 2 - Story-Trailer zur Gamescom 2017

Montag, 21. August 2017 um 21:09

Zu wenig Story, oder gar das ganze Fehlen derselben war ein vielgehörter Kritikpunkt am ersten Destiny. Dass der Nachfolger alles besser machen will, wissen wir schon. Ein neuer Trailer zeigt nun in Ausschnitten einiger Ingame-Zwischensequenzen, was uns im Spiel erwartet.

In Destiny 2 greifen die Kabale die Erde an und zwingen die Hüter in die Knie. Wir müssen den Widerstand um uns sammeln, um Ghaul und seine Rote Garde zurückzuschlagen.

Die Anführer der einzelnen Klassen Cayde-6, Ikora Rey und Zavala kehren ebenso zurück wie die Klassen Jäger, Warlock und Titan. Neben der letzten Stadt gibt es aber noch weitere unerforschte Schauplätze im Sonnensystem, außerdem neue Waffen und Fähigkeiten. Konsolenspieler können ihren Charakter zwar übernehmen, nicht aber das Lichtlevel oder Inventar; PC-Spieler haben als Neueinsteiger somit keinen Nachteil.