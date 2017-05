Destiny 2 - Trailer: Auf diese Welten fliehen die Verlierer

Mittwoch, 24. Mai 2017 um 16:30

In der ersten Mission von Destiny 2 werden die Hüter eine Invasion auf den Turm bekämpfen und verlieren. Unserer Heimat und des Lichtes beraubt, ziehen wir uns auf die neuen Spielwelten zurück, wobei jeder Anführer sich in einem anderen Gebiet einnistet und mit einer eigenen Quest-Reihe auf uns wartet. Wir zeigen die neuen Spielgebiete in Destiny 2 und wie sie sich voneinander unterscheiden.