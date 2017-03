Destiny 2 - Unsere 5 Wünsche für die Fortsetzung

Donnerstag, 30. März 2017 um 19:30

Nach einem großen Leak hat Bungie Destiny 2 nun endgültig für den PC angekündigt. Der Vorgänger war 2014 nur für die Konsolen erschienen. Bislang waren zwei Trailer zur Fortsetzung zu sehen, den ersten mit Nathan Fillion alias Cayde-6 haben wir sogar bereits ausführlich analysiert.

Hier sind einige Hinweise auf die Story von Destiny 2 versteckt: Demnach wird die uns wohl auf die Erde führen, wo wir die letzte Stadt und den Turm der Hüter gegen einfallende Kabale verteidigen müssen. Aber natürlich bleiben trotzdem noch viele Fragen offen. Wir sammeln deshalb schon einmal unsere fünf größten Wünsche an Bungie und Destiny 2, in der Hoffnung, dass sie in Erfüllung gehen.

Was wünschen Sie sich von Destiny 2? Schreiben Sie es in die Kommentare!