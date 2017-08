Destiny 2 - Video: Versteht man als Neueinsteiger überhaupt die Story?

Freitag, 25. August 2017 um 14:54

Zur gamescom 2017 hat uns Mark Noseworthy vom Entwickler Bungie im #gamestarcampt-Studio besucht, um über Destiny 2 zu sprechen, das erstmals auch für den PC erscheint. Denn viele PC-Spieler fragen sich zurecht, ob sie die Hintergrundstory des Spiels und damit die Kampagne ohne Vorwissen überhaupt verstehen. Zudem erklärt der Entwickler Moderator Michael Obermeier, weshalb die Konsolenversion auch auf den "neuen" Konsolen Xbox One X und PS4 Pro "nur" in 30 FPS läuft.

Außerdem wollen wir wissen, weshalb man sich bei der PC-Version für Blizzards Battle.net und nicht Steam entschieden hat und was an den Vorwürfen der Community dran ist, das PvE zugunsten von PvP-Inhalten zurückstecken muss.

Destiny 2 erscheint für PS4 und Xbox One am 6. September, am PC dann 24. Oktober. Die PC-Beta beginnt am 28. August.