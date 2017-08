Destiny 2 - Video: Was gibt's eigentlich in der Open World zu tun?

Freitag, 25. August 2017 um 18:38

Der Vorhäng lüftet sich: Wir haben beim Anspiel-Event in Seattle die European Dead Zone besucht - ironischerweise liegt die wahrscheinlich in Deutschland. Wir sind also um die Welt gereist, um wieder zurückzureisen, aber sei's drum: In der Open World von Destiny 2 gibt's jede Menge zu erledigen, und darum geht es in diesem Video. Wenn wir Open World sagen, dann meinen wir damit natürlich die großen, frei begehbaren Areale, in denen man mit zig Leuten selbst entscheiden kann, wo die Reise hingehen soll.

Im Lauf unseres Spieldurchgangs habe wir Patrouillen-Aufträge gestartet, die neuen Abenteuer-Missionen gespielt, Public Events bewältigt und fleißig Tanz-Emotes aufs Parkett gelegt. Tatsächlich ist vieles davon aus dem Vorgänger bekannt, Publisher Bungie hat trotzdem an diversen Stellen geschraubt. Im Video diskutieren Johannes und Dimi, ob diese Tweaks Destiny 2 zu einem vielversprechenden Erlebnis machen.