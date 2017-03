Destiny - Age of Triumph-Teaser zeigt letztes Update zum Spiel, Vault of Glass-Raid kehrt zurück

Dienstag, 07. März 2017 um 10:00

So langsam müssen wir wohl Abschied von Destiny nehmen, und auch wenn das Sequel schon bald vor unserer Tür stehen könnte, fällt das sicher nicht allen Spielern leicht. Mit Age of Triumph, dem letzten, größeren Update zu Destiny, sorgen die Entwickler von Bungie aber für die passende Abschiedsfeier. Denn hier soll sich "der Kreis schließen" und was das bedeutet, könnt ihr euch im Reveal-Teaser zum Update anschauen.

Mehr: Destiny 2 - Activision bestätigt Release für 2017, Fokus auf kinoreife Story

Mit Age of Triumph sollen wir noch einmal unsere größten Momente in Destiny erleben können und dazu gehört auch das Comeback von Vault of Glass, dem ersten Raid des MMO-Shooters. Inwiefern der Raid für das Update verändert wurde, ist nicht bekannt. Nähere Informationen werden in einem Twitch-Livestream verraten, der am 8. März um 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird.

Zusätzlich dürfen wir uns wohl auch über ein neues Record Book freuen, dass stolze sieben Seiten an Quests bieten wird, die wir zum Abschluss von Destiny erledigen dürfen. Welche Schätze wir aber auch immer dort bergen werden, beim Umzug zu Destiny 2 werden wir unsere gesamte Ausrüstung zurücklassen müssen.