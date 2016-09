Destiny: The Collection - Trailer zeigt PS-exklusive Inhalte

17.09.2016 84 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Zusammen mit der Destiny-Erweiterung Das Erwachen der Eisernen Lords (engl. Rise of Iron) erscheint auch Destiny: The Collection - eine Sammlung, die das Hauptspiel und alle Zusatzinhalte vereint. Da Destiny bislang immer (zeit-)exklusive Boni für PlayStation-Zocker bot, wundert es nicht, dass auch die Collection Inhalte für Rise of Iron bietet, die erstmal nur PS-Besitzern vorbehalten bleiben. Alle exklusiven Inhalte seht ihr im Video.

Exklusiv für PS4-Spieler:

- Quest "Show of Strength"

- Schiff "Timeless Tereshkova"

- Multiplayer-Map "Icarus"

- "Echo Chamber"-Strike aus Taken King

- "Sector 618"-Multiplayer-Map aus Taken King

- "Jade Rabbit"-Scout-Gewehr aus Taken King