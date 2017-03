Destiny - Zweiter Age of Triumph-Teaser stimmt euch auf letztes Destiny-Update ein

Dienstag, 14. März 2017 um 12:15

Bevor im Herbst 2017 Destiny 2 erscheint, dürfen Fans des Vorgängers mit Age of Triumph noch einmal die besten Destiny-Zeiten Revue passieren lassen. Das letzte Update für den MMO-Shooter soll als Best-of der letzten drei Jahre dienen. Dafür haben die Entwickler alle Raids des Spiels an die maximale Lichtstufe 400 angepasst und dabei einige Änderungen vorgenommen.

Mit Age of Triumph kehrt demzufolge auch der allererste Raid Die Gläserne Kammer zurück. Zudem dürft ihr euch auf ein neues Rekord Bookl freuen. Die Neuerungen könnt ihr euch im neuen Teaser-Trailer ansehen. Vor dem Release des Updates wird es am 15. März um 19 Uhr deutscher Zeit noch einen Livestream geben, in dem Bungie weitere Details verraten wird. Ihr solltet die Chance nutzen, noch einmal alles aus Destiny herauszuholen, denn in Destiny 2 werdet ihr euren Charakter nicht vollständig mitnehmen können.