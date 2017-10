Detroit: Become Human - Gameplay-Trailer zeigt den Überlebenskampf eines kleinen Mädchens

Montag, 30. Oktober 2017 um 19:30

Der zur Paris Games Week veröffentlichte Trailer zu Detroit: Become Human präsentiert uns eine alte Bekannte: Kara, die künstliche Intelligenz mit der einst alles begann. Dieses Mal erfahren wir, wofür die Kara-Einheit eigentlich gebaut wurde: Als Nanny.

Der Gameplay-Trailer zeigt uns allerdings nicht nur Kara, sondern auch ihren Schützling und deren Vater sowie die schwerwiegenden Folgen, die eine einzige Entscheidung in Detroit: Become Human haben können. In der gezeigten Szene geht es nicht nur um Karas Leben, das bedroht wird, sondern auch um das eines kleinen Mädchens, das von seinem Vater bedroht wird.

Detroit: Become Human erscheint 2018 exklusiv für PS4.